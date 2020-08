Teatro sui luoghi della Grande Guerra

Sono numerose le iniziative previste per il prossimo fine settimana, fra il 28 e il 30 agosto, sui luoghi della Grande Guerra, a Ragogna e Montenars.

Vediamole nel dettaglio.

La notte fra venerdì 28 e sabato 29 agosto, ritrovo a mezzanotte presso il Castello di San Pietro di Ragogna: ESCURSIONE STORICA IN NOTTURNA SUL VERSANTE OCCIDENTALE DEL MONTE DI RAGOGNA (Esperto storico/guida AIGAE: dr. Marco Pascoli) e SPETTACOLO TEATRALE "SOSPIRO D'ANIMA" (di e con Aida Talliente), organizzato da Molino Rosenkranz. Informazioni di dettaglio, prenotazioni e contatti.



Sabato 29 agosto, ritrovo alle ore 15:00 presso località Roccolo a Montenars, lungo la strada Sant'Elena - Flaipano: INAUGURAZIONE PERCORSO STORICO E ATTIVITA' DI PULIZIA/RECUPERO DELLE FORTIFICAZIONI PERMANENTI ITALIANE DI MONTE CAMPEON E MONTE FAEIT, organizzata dal Comune di Montenars e dal locale Gruppo ANA; è il risultato di oltre un anno di meritevoli lavori intrapresi dai volontari. Nel contesto, sarà presente un furgoncino-navetta per trasportare in loco le persone che hanno difficoltà di camminata e vi sarà la possibilità di aderire alla visita guidata delle fortificazioni, che avrò il piacere di proporre alle persone interessate. Dettagli e informazioni.



Domenica 30 agosto, ESCURSIONE STORICA ALLA BATTERIA "RAGOGNA BASSA", ALLE TRINCEE ITALIANE E SULLA CRESTA DEL MONTE DI RAGOGNA, SUL CAMPO DEL SACRIFICIO DELLA BRIGATA "BOLOGNA". Ritrovo alle ore 9 presso il Museo della Grande Guerra di Ragogna (via Roma 23). Esperto storico/Guida AIGAE: dr. Marco Pascoli. Itinerario escursionistico. Dettagli, prenotazione e pagamento,