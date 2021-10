Teatro transfrontaliero con 'Chi ha paura di Virginia Woolf?'

Lunedì 11 ottobre, con inizio alle 20, si terrà presso il teatro SNG di Nova Gorica (Piazza Edvard Kardelj, 5 - Slovenia), nell’ambito della stagione teatrale 2020/21 a Gorizia del Teatro Stabile Sloveno di Trieste, la prima rappresentazione “transfrontaliera” di quest’anno, ovvero l’opera di Edward Albee “Kdo se boji Virginie Woolf?” (Chi ha paura di Virginia Woolf?), per la regia di Radoš Bolčina.



George e Martha sono due coniugi del New England. Lui insegna Storia nella locale università, lei è la figlia del potente preside dello stesso ateneo. Una notte, di ritorno insieme ad una giovane coppia di amici (Honey e Nick) da un party, Martha e George cominciano a litigare rinfacciandosi all’inizio le cose più banali in un crescendo vorticoso che coinvolge anche la giovane coppia. Esasperati e aiutati dall’alcol che scorre a fiumi Martha e George, mollano i freni culturali che trattengono le verità, cade la residua maschera dell’ipocrisia e i problemi di coppia, di convivenza vengono fuori senza ritegno. È un fiume carsico di sentimenti repressi, frustrazioni, nevrosi, egoismi, sopraffazioni patite, invidie accumulate, rancori. Si insultano fino a giungere a parlare dell’esistenza di un figlio mai nato, cui però entrambi fingono di credere quasi per giustificare la loro inutile unione. I loro amici, Nick e sua moglie Honey (anche loro assillati da problemi di gravidanze isteriche o interrotte), assistono dapprima impotenti a quel dramma fatto di ferocia e perversioni, poi si lasciano coinvolgere dalle provocazioni della coppia e salgono anche loro sul ring. Quando ormai albeggia e la giovane coppia se ne è finalmente andata, George e Martha sopraffatti dall’angoscia di una malata quotidianità cercheranno di capire la “verità” del loro rapporto.



Per informazioni e prevendita: Teatro SNG di Nova Gorica, tel. 00386 5 3352200 (i posti sono limitati). Prezzi biglietti: interi € 20,00, ridotti per under 26 e over 65 € 17,00 e ridotti per studenti e disoccupati € 10,00.I promotori si raccomandano il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Green pass, distanziamento, mascherine protettive ecc.