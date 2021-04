Teatro Verdi 4x4, gli spettacoli in streaming per tutti

Con otto appuntamenti in streaming tra musica e teatro è stata completata la messa in linea di tutti gli appuntamenti di Teatro Verdi 4x4, il nuovo format che il Verdi di Pordenone ha ideato e prodotto nelle scorse settimane per dare ancora appuntamento al suo pubblico con nuovi protagonisti e nuovi, appassionanti racconti, tra musica, parole e immagini. Adesso che la ripartenza degli eventi dal vivo si sta avvicinando, il Teatro Verdi ci accompagna fino al rientro nelle sale invitando tutti gli spettatori che ancora non avessero visto l’intera programmazione 4x4, o chi volesse rivedere le puntate che più ha gradito, a collegarsi al sito del Teatro Verdi di Pordenone (www.teatroverdipordenone.it) dove trova sempre disponibili tutti i contenuti di questo nuovo progetto. Il sito del Verdi è stato recentemente rinnovato per offrire ai visitatori un portale tutto nuovo, un sito web friendly e responsive che accorcia i tempi nella ricerca delle informazioni, presenta contenuti arricchiti e una pagina streaming on-demand con le proposte culturali di questi mesi sempre in primo piano.



Il calendario Teatro Verdi 4x4 presenta 4 talks sul teatro firmati dall’esperto di teatro contemporaneo e critico, una cavalcata attraverso alcune delle più rilevanti esperienze teatrali del secondo Novecento e della scena contemporanea, per parlare di spazi, di scritture, di regia e di corpi in scena. Altrettante sono le lezioni-concerto a cura del pianista e consulente artistico del Verdi, affiancato da quattro giovani pianisti provenienti da tutt’Italia (), 4 incontri per descrivere in musica i 4 elementi - acqua aria terra e fuoco, tra musica colta, musica d'arte, e musica classica.Le lezioni concerto - impreziosite anche dalle suggestioni visive di paesaggi del territorio selezionate da PromoTurismo FVG – propongono musiche di Franz Liszt, Claude Debussy, Pierre Boulez, Richard Wagner e Bela Bartók. I quattro appuntamenti di prosa prendono le mosse dall’esplorazione degli Spazi del teatro per passare alle evoluzioni della Scrittura, alle diverse impostazioni della Regia e, infine, al Corpo, che a teatro è materia, strumento, ma soprattutto è presenza viva. Sfogliando le pagine del sito del Verdi si può ripercorrere tutta la programmazione ideata in questi lunghi mesi di chiusura: un grande sforzo produttivo per stare sempre a contatto con il pubblico ma anche affiancare gli artisti in questo momento difficile. Conclusa adesso la rassegna “Verdi 4X4”, si pensa ora ad una ripartenza dal vivo già programmata per l’ultima settimana di maggio con due concerti che vedranno come protagonista un importante musicista di fama internazionale. Non mancano i progetti anche per un’inedita programmazione estiva negli spazi all’esterno del teatro pordenonese.