Teatroescuola, seminario sull’attività all’aperto con i bambini

Nei giorni in cui la scuola formalmente saluta bambini e ragazzi e dà l’arrivederci a settembre, teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia vuole prendersi cura dei più piccoli. Lo fa con A caccia dell’orso andiamo, un ciclo di conversazioni e seminari online, dedicati a insegnanti ed educatori ed operatori che fornisce utili strumenti per relazionarsi con le nuove generazioni nel contesto del distanziamento sociale e della didattica a distanza.

Il primo appuntamento è con A caccia dell’orso, seminario gratuito – riconosciuto dall’ufficio scolastico regionale per l’anno scolastico 19/20 - dedicato agli insegnanti e a coloro che si occupano della progettazione dell’attività dei centri estivi, dell’outdoor education e dello spettacolo dal vivo all’aperto. Nei tre incontri di cui si compone, il relatore Claudio Milani, autore, narratore del teatroragazzi ragionerà sugli strumenti che l'arte può fornire alla progettazione dedicata all'infanzia dai 3 agli 8 anni per promuovere i giusti comportamenti e garantire ai bambini una relazione ed un'esperienza emotiva di qualità.



Il seminario si terrà sulla piattaforma Meet con questo calendario: venerdì 19 giugno (due turni: ore 15 e ore 17) Lo spazio, il tempo, i riti dell'accoglienza; martedì 23 giugno (ore 10 e ore 17) Lo spazio, il tempo, i riti della partecipazione; martedì 30 giugno (ore 10 e ore 17) Lo spazio, il tempo, i riti del saluto.La prossima settimana sarà dedicata anche ad un mini ciclo di 4 dirette Facebook sulla pagina di @teatroescuola.fvg, moderate da Omar Manini, con altrettante figure di spicco dell’educazione e dell’arte per l’infanzia. Il format si intitola 30 minuti insieme a... è avrà per protagonisti Giusi Quarenghi, poetessa e scrittrice per l’infanzia lunedì 22 giugno con Il diritto all'incontro fra pari, Anna Volzone neuropsichiatra infantile, mercoledì 24 giugno con Il diritto all’educazione, Davide Zoletto docente e ricercatore teoria dell’educazione UNIUD venerdì 26 giugno con Il diritto al gioco e, infine, lunedì 29 giugno Antonio Catalano, artista, autore del teatroragazzi con Il diritto alla meraviglia.La partecipazione alle attività è gratuita, l’iscrizione al seminario di Claudio Milani avviene tramite apposito form al sito. Info chiamando l’ERT allo 0432-224214.Dal 1988 l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia dedica attraverso le attività del teatroescuola una particolare attenzione al mondo della scuola, promuovendo l’incontro dell’infanzia con l’arte in ogni sua forma. Per ulteriori informazioni e per conoscere tutte le attività dell’ERT visitare il sito www.ertfvg.it.