TeatroInsieme, otto date tra Elio e Cristicchi

Sono otto quest’anno gli spettacoli di cui si compone TeatroInsieme, il cartellone teatrale promosso dal Comune di Gemona del Friuli e dall’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia al Cinema Teatro Sociale.

Sarà Elio a dare il via alla stagione, mercoledì 16 novembre, con “Ci vuole orecchio”, un omaggio al “poetastro” Enzo Jannacci. Assieme a cinque musicisti, Elio ripercorrerà il repertorio dell’artista milanese, accompagnandolo con la lettura di scritti e pensieri di tanti compagni di viaggio, da Umberto Eco a Dario Fo, passando, tra gli altri, per Marco Presta e Michele Serra.

Venerdì 2 dicembre sul palco di Gemona andrà in scena un testo che ha debuttato nel 411 a.C. nel Teatro di Dioniso, ai piedi dell’Acropoli di Atene. Eppure “Lisistrata” di Aristofane – nell’adattamento e regia di Ugo Chiti, con Amanda Sandrelli e la compagnia Arca Azzurra - resta una farsa molto attuale in cui si ride e si riflette sui meccanismi dell’animo umano.



Gli auguri per le festività natalizie saranno portati giovedì 22 dicembre dal “Concerto di Natale” con l’esecuzione delle “20 carole natalizie polacche” di Witold Lutosławski che vede la collaborazione tra l’e due dei migliori cori di voci bianche del panorama nazionale:diretti da, mentresarà la soprano.ed, in arte il, sono di casa a Gemona. In “Cumbinìn” – in scena venerdì 13 gennaio – i tre saranno affiancati dain un lavoro che fonde teatro dell’assurdo, risate e poesia.Martedì 24 gennaiosaranno gli interpreti principali del testo di“Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo” ispirato al capolavoro di Tomasi di Lampedusa.La danza sarà protagonista mercoledì 15 febbraio con la serata a doppio titolo “Gershwin Suite | Schubert Frames” della, una delle più apprezzate compagnie di danza contemporanea.Mercoledì 1 marzo la penna e la regia disaranno al servizio dine “L’onesto fantasma”, una commedia metateatrale che racconta di un gruppo di amici attori che vogliono allestire l’Amleto di Shakespeare. In scena comparirà, in video, anche il compiantoA chiudere la stagione ci sarà uno degli artisti più amati dal pubblico gemonese,che, assieme adpresenterà, venerdì 17 marzo, lo spettacolo-omaggio a Franco Battiato “Torneremo ancora, concerto mistico per Battiato”.La campagna abbonamenti inizierà lunedì 17 ottobre in Teatro con le conferme degli abbonati 2020/2021. I possessori dell’abbonamento potranno rinnovarlo in fino a giovedì 20 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre.