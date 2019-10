TeatroInsieme riparte da Leo Gullotta

È stata ufficialmente presentata TeatroInsieme, la stagione teatrale promossa dal Comune di Gemona del Friuli e dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia che tra novembre e marzo animerà il palcoscenico del Cinema Teatro Sociale con nove appuntamenti.



La stagione si aprirà martedì 19 novembre con Pensaci, Giacomino!, novella del 1915 di Luigi Pirandello divenuta pièce nel 1917. Nei panni del personaggio principale, il professor Toti, il pubblico gemonese potrà applaudire Leo Gullotta. Giovedì 28 novembre sarà la volta di una pièce che ha debuttato nel corso di Mittelfest 2019: Infinito tra parentesi, primo testo teatrale del romanziere Marco Malvaldi, affronta il rapporto tra letteratura, poesia e scienza e vedrà sul palco i fratelli Crippa, Maddalena e Giovanni. Il 2019 si chiuderà con due serate da non perdere: la prima, fuori abbonamento giovedì 12 dicembre, avrà per protagonista l’Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, diretta dal M° Takayuki Yamasaki, con un concerto su musiche di Mozart, Čajkovskij e Ponchielli; la seconda, mercoledì 18 dicembre, sarà con la lezione-spettacolo di Vittorio Sgarbi su Leonardo, del quale nel 2019 si celebra il cinquecentenario della morte. L’anno nuovo si aprirà mercoledì 22 gennaio all’insegna della danza con Caruso: passione 2.0, omaggio che il coreografo italo-africano Mvula Sungani ha voluto rendere al suo Paese d’adozione. Sul palco i solisti della Mvula Sungani Physical Dance e l’étoile Emanuela Bianchini. “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”, è questo Il Test da cui prende avvio la pièce in scena giovedì 13 febbraio che avrà per protagonisti Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. Marco Paolini sarà ospite del Sociale giovedì 27 febbraio con Filo Filò, una versione moderna delle veglie contadine che si svolgevano nelle stalle durante l’inverno che diventa un racconto dialogante sui temi dell’oggi. La casa di famiglia è una delle commedie di maggior successo degli ultimi anni. Scritta dagli autori del Teatro Golden di Roma e interpretata da Luca Angeletti, Toni Fornari, Simone Montedoro, Laura Ruocco, la pièce sarà a Gemona giovedì 5 marzo. La stagione si chiuderà giovedì 26 marzo con Coast to coast, il viaggio di Rocco Papaleo e la sua band tra musiche, racconti e sapori.



La campagna abbonamenti inizierà con le conferme degli abbonati 2018/2019. I possessori dell’abbonamento potranno rinnovarlo in Teatro da lunedì 4 novembre a giovedì 7 novembre dalle ore 16 alle 19. Le giornate dedicate ai nuovi abbonati saranno sabato 9 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, e da lunedì 11 a venerdì 15 novembre dalle 17 alle 19. Per informazioni, prevendita biglietti ed eventuali nuovi abbonamenti il Teatro sarà aperto lunedì 18 novembre dalle 17 alle 19. Il giorno successivo inizierà, come detto, la stagione.



Due saranno le formule di abbonamento: quello all’intera rassegna (9 spettacoli: 7 di prosa, uno di danza e il concerto dell’Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi) oppure a 8 spettacoli (prosa e danza). Il concerto, fuori abbonamento, potrà essere acquistato dagli abbonati al prezzo di 8 euro. Sono previste agevolazioni speciali per studenti, giovani e over65.

Per informazioni: Ufficio IAT t. 0432.981441; Teatro Sociale t. 0432.970520. Maggiori dettagli sugli spettacoli al sito www.ertfvg.it.