Teatrone, annullati anche gli appuntamenti di giugno di prosa e musica

In seguito al perdurare delle misure di contenimento per la pandemia da Coronavirus, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha annullato anche gli appuntamenti della stagione di prosa e musica programmati nel mese di giugno 2020.



Nello specifico, si tratta di Arsenico e vecchi merletti con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini (previsto per il 3, 4, 5 giugno 2020), della Lezione di Storia Donne: la maternità rubata - a partire da Cenere di Grazia Deledda con la professoressa Valeria Palumbo (7 giugno) e, per quanto riguarda la musica, del concerto dell’Akademie Für Alte Musik Berlin con Isabelle Faust al violino e il maestro di concerto Bernhard Forck (16 giugno).



Per quanto riguarda gli eventuali rimborsi relativi agli appuntamenti sopra segnalati, nonché quelli relativi all’opera lirica Le nozze di Figaro e al concerto dell’Orchestre Révolutionnaire et Romantique diretta da Sir John Gardiner con il Monteverdi Choir – la Fondazione rimane in attesa di nuove disposizioni che saranno tempestivamente comunicate al pubblico.



All'indirizzo biglietteria@teatroudine.it è comunque possibile richiedere informazioni sugli spettacoli sopra citati, ma non l'emissione diretta dei voucher.Per tutti gli aggiornamenti sugli spettacoli ospitati al Giovanni da Udine ma che non fanno parte della stagione di prosa, musica e danza, si rimanda ai siti e alle pagine Facebook dei relativi organizzatori.. Chi desiderasse sostenere il Teatro anche con un piccolo gesto concreto potrà farlo aderendo alla campagna #iorinuncioalrimborso: sarà un privilegio poter ringraziare di persona tutti i sostenitori quando le porte del Teatro torneranno finalmente aperte. Si invitano pertanto gli interessati a segnalare la propria rinuncia al rimborso inviando una mail a biglietteria@teatroudine.it.