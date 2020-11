TeatroUdine.tv, tre nuove puntate fra prosa e musica

Nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus, che ha portato alla sospensione degli spettacoli programmati fino al 26 novembre, le attività per il pubblico del Teatro Nuovo Giovanni da Udine continuano, sia in presenza che in modalità online.

Sono infatti confermati, alla data attuale, il laboratorio per bambini a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi (sabato 7 novembre 2020 alle ore 16.00) e la visita guidata a cura di Anà-Thema Teatro (mercoledì 11 novembre 2020, ore 17.30) nel rispetto dei protocolli di sicurezza: presenza all’ingresso di un termo scanner per il rilevamento della temperatura; postazioni per l’igienizzazione delle mani; uso obbligatorio della mascherina; rispetto del distanziamento di 1 metro fra le persone (ingresso su prenotazione all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it).



Novità anche per quanto riguarda le attività online: riprendono infatti le trasmissioni in streaming dicon tre nuove puntate accessibili a tutti collegandosi alla homepage del teatro () con inizio, come di consueto, alle 20.45.Si parte dunquecon una puntata tutta dedicata ache lo scorso 9 ottobre ha inaugurato la nuova stagione del Giovanni da Udine e ha visto uniti sul palcoscenico il direttore artistico, giovane neodiplomata all’e i musicistial pianoforte ealle percussioni. Lo spettacolo, che conta già precedenti versioni, è stato proposto al pubblico in una stesura arricchita di nuovi brani testuali e musicali e illuminato dalla musica sacra di autori dell’Ottocento e Novecento, da Franz Schubert a Francis Poulenc, Arvo Pärt e Ambroz Copi.riflettori accesi invece sulla fuoriclasse del pianoforteprotagonista, lo scorso, di un atteso recital organizzato in collaborazione con l’Accademia di studi pianisticicon musiche di Chopin (gli Scherzi 1,2,3,4), Albéniz (Iberia, Quaderno n. 3) e Ravel (La valse). Appuntamento da non perdere, infine, quello con la puntata in programmache riproporrà intervento tenuto danella sua conferenza “Prima del Concerto”: per chi lo ha visto e per chi non c’era, un entusiasmante viaggio storico ed estetico dal minuetto al valzer.Tutte le puntate della web tv rimango accessibili anche on demand sempre collegandosi all’homepage