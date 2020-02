La Filiera Musicale della Fondazione Luigi Bon continua ad arricchirsi con la Formazione Docenti. Un carnet di corsi rivolti a coloro, che desiderino specializzarsi e approfondire fondamentali aspetti dell’insegnamento musicale. Si inizia con il corso di formazione in Tecniche di musicoterapia e creatività musicale in ambito educativo e preventivo, previsto per sabato 28 e domenica 29 marzo proprio a Colugna di Tavagnacco.

Le lezioni si rivolgono a insegnanti, educatori, musicisti, musicoterapisti, operatori sociali e animatori che vogliano imparare le basi teoriche e metodologiche, oltre che gli strumenti operativi, propri della musicoterapia preventiva-educativa in ambito evolutivo e dell’approccio creativo-espressivo alla musica.

Una metodologia di lavoro che unisce le tecniche di musicoterapia, di espressione corporea, di creatività musicale e di educazione alle emozioni e alle relazioni, con le tecniche di educazione musicale che privilegiano l’aspetto dell’improvvisazione e della libera espressione. Il corso, inoltre, fa parte delle iniziative a catalogo di S.O.F.I.A., il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei docenti, ed è riconosciuto ufficialmente dal Miur.

Docenti, due tra i maggiori esperti della regione, la prof.ssa Elisa D’Agostini e il dott. Ivan Ordiner, entrambi coordinatori, da oltre vent’anni, di numerosi progetti e ideatori di un metodo di lavoro originale che coniuga la musicoterapia e l’educazione alle emozioni e alle relazioni.

Per avere maggiori dettagli è possibile consultare il sito www.fondazionebon.com e per le iscrizioni la segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30 e sabato dalle 9.30 alle 12 ( 0432 543049 - info@fondazionebon.com ).