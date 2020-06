Teho Teardo rende omaggio a Man Ray

Il Covid non ferma la musica nel borgo più suggestivo e sperimentale d’Italia. A Sesto al Reghena, è in arrivo una tre giorni di musica ed emozioni con artisti di calibro internazionale. Per questa quindicesima edizione, Sexto ‘Nplugged dal 7 al 9 di agosto porterà la magia dei live in piazza Castello, in una nuova veste ricucita dopo l’emergenza, tenendo come capisaldi la ricercatezza stilistica e la qualità, fattori che da sempre contraddistinguono lo storico festival friulano.

Gli organizzatori hanno già annunciato che ad aprire Sexto ‘Nplugged sarà Low Roar il 7 agosto, e ora, a distanza di pochi giorni, svelano anche il secondo headliner: Teho Teardo sabato 8 agosto, uno dei più originali ed eclettici artisti nel panorama musicale europeo. Nato a Pordenone, Teardo è compositore, musicista e sound designer, due suoi brani fanno parte delle colonne sonore delle serie televisive firmate Netflix, Dark e Curon.

Dopo aver pubblicato a marzo 2020 l’album Ellipses dans l’harmonie, interamente ispirato alla musica contenuta nelle pagine dell'Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, è attualmente impegnato al fianco di Enda Walsh nella scrittura delle musiche per Medicine, il nuovo spettacolo del drammaturgo irlandese (già noto per aver scritto “Lazarus” con David Bowie ma anche il film “Hunger” di Steve Mc Queen) e sta scrivendo le musiche per un film della regista Ildikó Enyedi, Orso d’Oro a Berlino 2017. Nella sua lunga carriera ha lavorato anche assieme a molti artisti internazionali, tra questi Blixa Bargeld, Alexander Bălănescu, James George Thirlwell e Motus.

Per lo spettacolo in Piazza Castello Teardo presenta “Le Retour à la raison. Musique pour trois film de Man Ray”, musiche originali appositamente composte per i film di Man Ray Le retour à la raison, L'étoile de mer e Emak Bakia.

Nato come spettacolo dal vivo, commissionato a Teardo da Villa Manin in occasione della mostra "Intorno a Man Ray" (dicembre 2014), il progetto ha poi avuto uno sviluppo discografico uscendo su Specula Records nel settembre 2015. Dal vivo Teardo (chitarre ed elettronica) è accompagnato da Ambra Chiara Michelangeli alla viola e Elena De Stabile al violino, mentre sullo schermo scorrono le immagini dei suggestivi film d’arte creati dal pittore, fotografo e regista statunitense, esponente del Dadaismo, morto nel 1976 a Parigi.

E per questa speciale sua performance gli organizzatori di Sexto lanciano una call tramite i canali social ufficiali del festival dedicata ai chitarristi. Per l’ultimo brano in scaletta, intitolato “L’étoile de mer (Marcia funebre del 1900)", con Laura Bisceglia al violoncello, verranno arruolati circa 40 tra chitarristi e bassisti per suonare insieme all’artista. Uno spettacolo unico nel suo genere.

Il confronto a distanza tra Teardo e Man Ray si è trasformato anche in una “lettera aperta” che il compositore italiano ha voluto indirizzare all'artista statunitense: "Caro Man Ray - scrive Teho - la colonna sonora non combacia con l'idea di cinema dell'Uomo Raggio. Meglio un altro tipo di avvicinamento ai tuoi film, cercando appuntamenti di natura emotiva, fino quasi ad allinearsi con quel mondo, ma senza commentarlo, senza imitarlo, evitando di ribadire quanto già detto nella pellicola. In fondo è quanto ho perseguito in questi anni nel mio rapporto con il cinema".

“La musica live tornerà ad emozionare il nostro pubblico – affermano gli organizzatori – e lo farà in tutta sicurezza”. Infatti, come da normativa, ci saranno rilevamenti di temperatura corporea all’ingresso, il pubblico dovrà essere munito di mascherina per accedere all’area del festival e si accomoderà su sedie sanificate che saranno distanziate.