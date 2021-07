Tempo d’attesa, la storia del fotografo cecoslovacco Krystof Paklic

Va in scena domenica 1 agosto alle 21 al Castello di San Giusto, nell'ambito di Trieste Estate, la produzione Contrada Tempo d’attesa, un progetto realizzato con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, su testo di Pietro Spirito e Elke Burul per la regia di Elke Burul.



Ambientato nel centro per profughi stranieri di Padriciano è la storia del fotografo cecoslovacco Krystof Paklic, in fuga dal suo Paese. A Padriciano, dove ora sorge l’Area di Ricerca, dagli anni Sessanta ai primi anni Ottanta era attivo un campo profughi per accogliere le persone in fuga dai Paesi comunisti dell'Europa orientale. Gli ospiti della struttura spesso erano intellettuali, oppositori, persone colte, artisti come il fotografo protagonista della storia. A mettere in scena la vicenda, idealmente ambientata nel 1972, saranno la stessa Elke Burul, Adriano Giraldi, Daniela Gattorno e Omar Giorgio Makhloufi.



Sono gli anni della Guerra fredda e Trieste, città di confine, in bilico tra due mondi, diventa spartiacque tra due realtà contrapposte, l’Est e l’Ovest, tra il mondo dei regimi democratici – pure minati da tensioni sociali e politiche – e quello dei regimi socialisti, barricati oltre la cortina di ferro. Il campo profughi per stranieri di Padriciano è una struttura voluta dal governo italiano per accogliere persone della più varia estrazione, in fuga dai Paesi del blocco sovietico, che chiedono asilo politico in cerca della libertà. Qui, in Tempo d'attesa, arriva Krystof Paklic, costretto a fuggire dal suo paese in seguito all'occupazione da parte delle truppe sovietiche.



Il campo di Padriciano, recintato da un muro e sorvegliato dalla polizia, è una vera e propria cittadella, con gli alloggi per i profughi, l'infermeria, una chiesa, un cinema, persino un campo di calcio. Questa per lui è solo la prima tappa, il luogo in cui attendere il visto per gli Stati Uniti. Ma la notte in cui attraversa il confine nei boschi che circondano la città perde ogni contatto con la sua amata compagna Jana.Tempo d'attesa racconta il dramma dell'uomo e dell'artista, nei giorni che precedono il colloquio/interrogatorio che potrà concedergli la possibilità di rifarsi una vita oltreoceano, in cui deve prendere una decisione difficile: tradire il Paese che lo accoglie e lo traghetta verso il sogno di una vita migliore, o sperare di poter rivedere la sua compagna perduta, Jana. Tempo d’attesa rimane la metafora di una condizione che accomuna chi è costretto, in ogni epoca, ad abbandonare la propria terra e tutto ciò che inseguendo la speranza di una vita libera e migliore.