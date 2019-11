Tempo di premiazioni per il Festival del Cinema Latino Americano

Terminate le proiezioni delle Sezioni Competitive, la Cerimonia di Premiazione del XXXIV Festival del Cinema Latino Americano di Trieste si terrà sabato 16 novembre alle 20.30 al Teatro Miela. Tra gli ospiti della serata, Julio Velasco, indimenticabile ct della nazionale di pallavolo che negli anni 90 vinse tre ori europei e due mondiali: sarà lui a consegnare uno dei premi del Festival del Cinema Latino Americano.

In mattinata, il programma prevede il film Hoy y no mañana di Josefina Morandé (ore 10), dedicato al movimento Donne per la vita, che, nato durante la dittatura militare, continua a lottare per un Cile più giusto. Nel pomeriggio, tre Eventi Speciali: il documentario Somos cubanos di Tonino Pinto (ore 12), sulla Cuba del dopo Fidel (lo spettacolo è a ingresso libero); il film Panamá di Javier Izquierdo, su due ex compagni di scuola di Quito che si ritrovano a Panama e non sono più quello che sembrano (al termine del film, il regista sarà in sala); il film Sertânia di Geraldo Sarno, che si svolge nel Brasile profondo e riprende i deliri di un mercenario.

Al termine della Cerimonia di Premiazione, un concerto del gruppo musicale Chiriké y Amigos, intitolato L'America Latina canta per i bambini sordi del Perù, che promuove una raccolta fondi a sostegno di progetti per i bambini peruviani più svantaggiati. Il gruppo musicale proporrà musica della tradizione popolare latino-americana ed è composto da Juan Vladilo alle chitarre, piano e canto, Eduardo Contizanetti alle chitarre, Lázaro Hierrezuelo al violino e canto, Ruben Vladilo al basso, Aljoša Jerič ai timbales, congas e percussioni, Jacques Centonze ai congas, cajón e maracas e Marzia Postogna alla voce. Il concerto è promosso anche dall'ACIP - Associazione per la Cooperazione Italo-Peruviana del Fvg.