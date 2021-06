Finalmente le attività del Centro E. Balducci riprendono in presenza, osservando comunque tutte le regole del distanziamento! Venerdì 25 giugno, Chiara Benedetti sarà al Centro di accoglienza e promozione culturale E. Balducci con il suo spettacolo teatrale ‘Tempo Orfano: la vera storia di Adam’ che narra la storia di Adam, un giovane uomo che attraversa grandi distanze geografiche con un bagaglio di ironia, un sorriso sempre accennato e la ferma necessità di bellezza.

Questa è la storia di un viaggio che percorre la rotta tra deserto e mare in una direzione intima, alla ricerca di sé’. Lo spettacolo ‘Tempo Orfano: la vera storia di Adam’ è scritto e interpretato da Chiara Benedetti. Le musiche sono di Luca Vianini, le luci di Luigi Biondi, la direzione tecnica di Federica Rigon e la produzione di ariaTeatro. ‘Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle-un convegno lungo un anno! ’.

Lo spettacolo fa parte del consueto convegno che si svilupperà presso il Centro Balducci lungo tutto l’arco dell’anno e affronterà tre temi ispiratori, nati dalla lettura dell’opera dantesca, proponendo un nuovo linguaggio di divulgazione della cultura umanistica che interseca, unisce, incrocia le diverse discipline artistiche. Inedita è anche la costruzione dinamica di ideazione e programmazione degli eventi che andranno a comporre il convegno e che verranno ricondotti ai tre temi.

Le attività che verranno proposte nascono dall’ispirazione ad autentiche storie umane che ci permettono di comprendere in profondità la realtà e la complessità che ci circonda. Verrà dato spazio ai giovani artisti, letterati e pittori ma anche alle voci della nuova economia civile… In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno.

Per garantire la serenità di tutti i presenti, è necessaria la prenotazione che potete effettuare su questo LINK.