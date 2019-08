Teo Teocoli presenta il meglio della carriera

èuno degli show-man più amati in circolazione, da decenni, un personaggio che ha lasciato il segno in Tv, ma anche nei teatri più famosi d’Italia, dopo essere partito – pochi lo sanno – come cantante con i futuri fondatori della Premiata Forneria Marconi, nell’era d’oro del beat italiano.



Lunedì 5 agosto alla beach Arena di Lignano Sabbiadoro a ingresso gratuito, Teo Teocoli porterà nel suo spettacolo live a 360 gradi tutto il suo repertorio, senza scalette, affidandosi al suo istinto e all’improvvisazione.



Il comico nato nella scuola milanese affronterà una specie di “viaggio a ritroso” nelle vesti di attore, cantante, ballerino. Il tour di ‘Tutto Teo’ è una serata ricca di spettacolo con il meglio del grande comico: uno show torrenziale di ben tre ore con monologhi e canzoni, storie, gag, trovate e imitazioni dei personaggi che l’hanno reso celebre, da Celentano a Caccamo. Uno show di puro divertimento, tutto da ridere e da non perdere.