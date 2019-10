Arrivano dalla Croazia gli interpreti del terzo concerto del Festival Udine Castello, in programma domenica 20 ottobre alle ore 11 nel Salone del Parlamento del Castello di Udine. Organizzata dagli Amici della Musica in collaborazione con l’Ente Regionale Teatrale, la matinée ospiterà infatti lo Zagreb Palette Ansambl, formazione cameristica composta da musicisti accademici, che rappresenta un’espressione musicale nuova e originale. La fusione dei timbri caldi del mezzosoprano, del violoncello e del violino con la ricca gamma di suoni prodotti dall'arpa che caratterizza questo quartetto, offre un’esperienza singolare, grazie alla sua ricca tavolozza di atmosfere musicali. Il principio guida dell’ensemble è la ricerca di nuove possibilità offerte dai contenuti musicali, con l'obiettivo di attirare l’interesse e l’attenzione di un pubblico sempre più desideroso di assistere ad esibizioni che presentano nuove sfide interessanti.



L’ensemble zagabrese, composto da Katja Markotić mezzosoprano, Kresimir Marmilić violino, Matthias Štajcar violoncello e Biserka Krčelić arpa, si è affermato come un insolito gruppo di musicisti, con un’esperienza estremamente ricca nell’esecuzione di musica da camera. Le loro esibizioni portano un’ondata di novità sui palcoscenici musicali, accolte sempre con grande entusiasmo e approvazione del pubblico. Il programma del concerto proporrà pagine di Händel, Elgar, Chopin, Schubert, Franck, Massenet, Albrechtsberger, Sorkočević, Giuliani, Gounod, Glinka e Strauss.



Il Festival Udine Castello, che si vedrà il suo gran finale domenica 27 ottobre alle ore 17, nella Chiesa di San Pietro Martire, è realizzato con il sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali, Regione FVG, PromoTurismo, Comune di Udine, Fondazione Friuli, Fondazione Renati e Club Unesco FVG.



Biglietti: intero 15 euro, ridotto 10 euro. Il biglietto include l’aperitivo al termine del concerto alla Casa della Contadinanza. Sarà disponibile, inoltre, il servizio bus navetta gratuito dalle ore 10.30 con partenza ai piedi del Castello. Prevendita: tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle 17.30 alle 19.30 al Teatro Palamostre in Piazzale Diacono 6, Udine t. 0432 506925. Maggiori informazioni ai siti www.ertfvg.it e www.amicimusica.ud.it.