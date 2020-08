Terzo concerto di Armonie in Città con il Duo Rojatti-Toniolo

Dopo il successo dei primi appuntamenti, proseguono i concerti del martedì: l’11 agosto Armonie in Città arriva nella Chiesa della Beata Vergine del Carmine, in via Aquileia a Udine. Protagonisti Pierluigi Rojatti al violoncello e Giulia Toniolo al pianoforte.

Il duo formato da giovani musicisti già premiati in diversi concorsi, si sta attualmente perfezionando presso il Cantiere dell’Arte della Fondazione Luigi Bon con la pianista F. Repini e la loro presenza sottolinea l’adesione della rassegna all’iniziativa creata proprio dalla Fondazione Luigi Bon insieme a AIAM e AGIS dall’hastag #ARTISTITALIANI.

La formazione è una tra le più rinomate del programma cameristico, infatti i più importanti compositori della musica classica hanno scritto per questa formazione e in questa serata potremo goderci dei veri e propri gioielli del repertorio. Inizieremo con il grande Ludwig van Beethoven, con la Sonata per pianoforte e violoncello n. 2 in sol minore op. 5 n. 2; quindi faremo un salto nel romanticismo con Robert Schumann, grazie all’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore per violoncello e pianoforte op. 70 e ai Fünf Stücke im Volkston op. 102. Finale veramente originale grazie alla musica di Alberto Ginestera, compositore del ‘900 argentino che, nella sua Pampeana n. 2 op. 21 Rapsodia per violoncello e pianoforte, fonde la musica classica con richiami folcloristici quasi visionari. Il pubblico è invitato a prenotare, per i pochi posti disponibili, su www.fondazionebon.com (entro le ore 13:00 del giorno del concerto). L’ingresso è libero con poche e semplici regole da seguire per vivere la musica dal vivo in tutta sicurezza.



Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com