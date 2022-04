The Band, quarto posto per le udinesi Living Dolls

La rock band femminile friulana Living Dolls è giunta quarta, pari merito con i Mons, entrambi con venti punti, al termine della prima puntata del nuovo show di Rai Uno, 'The Band', condotto da Carlo Conti. La band, tutta al femminile, ha conquistato la giuria, aggiudicandosi i primi preziosi punti per proseguire la competizione.

Le Living Dolls - al secolo Michela Italiano, Eliana Cargnelutti, Stefania Della Savia, Beatreeche Tosoratti e Alessandra Pessa - sono una cover band 100% al femminile, un progetto che spazia su tanti generi musicali diversi, dal hard-rock dei Deep purple e dei Led Zeppelin, al glam dei Kiss, dall'heavy dei Metallica, al pop-rock dei Queen, dal punk dei Clash, al grunge dei Nirvana. Non manca un’ampia selezione di brani pop rivisti in chiave rock.

Con centinaia di date all’attivo in feste di piazza, fiere, palazzetti, motoraduni, conventions, feste private, le Living Dolls hanno dato vita a una delle realtà più di successo del Triveneto, seguita da migliaia di persone sui social.



, il gruppo di mamme friulane, che fanno musica rock da 10 anni, si sono esibite con il brano dei Clash '

Seguitre dal tutor, leader e voce del

In tutto sono otto le band in gara, dalle tipiche rock-band a quelle che propongono pezzi italiani, da quelle dance a quelle rockabilly. E non ci sono stati limiti di età e genere: gruppi tutti al femminile, complessi di medici e infermieri che si divertono a fare musica, anche un gruppetto di ragazzini che suonano a scuola.



Il programma vuole anche rappresentare uno stimolo per far ripartire la musica dal vivo e la voglia di suonare: è per questo che non si svolgerà in uno studio televisivo, ma in un teatro - il "Verdi" di Montecatini Terme - per rendere al meglio il senso del live con pubblico vero. Un teatro dalla grande tradizione musicale, in cui da sempre i più grandi nomi della musica propongono i loro concerti, radunando una grande platea. Ciascuna band sarà guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire.



Ogni tutor sarà anche giudice e voterà le esecuzioni delle altre sette band. Gli otto tutor sono: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. A giudicare le otto band ci sarà anche una super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.