The Band, seconda serata per le friulane Living Dolls

Questa sera, venerdì 29, su Rai Uno, tornano sul palco dello show 'The Band' condotto da Carlo Conti le friulane Living Dolls.



La rock band femminile friulana è giunta quarta, pari merito con i Mons, entrambi con venti punti, dopo la prima puntata del nuovo show della rete ammiraglia.



"Siamo una band rock - affermano nella clip di presentazione -, siamo assieme da una decina di anni, ma siamo anche amiche. Siamo mamme che cantano la ninna nanna ai propri figli, ma sul paco siamo molto rock".



Le Living Dolls - al secolo Michela Italiano, Eliana Cargnelutti, Stefania Della Savia, Beatreeche Tosoratti e Alessandra Pessa - sono una cover band 100% al femminile, un progetto che spazia su tanti generi musicali diversi, dal hard-rock dei Deep purple e dei Led Zeppelin, al glam dei Kiss, dall'heavy dei Metallica, al pop-rock dei Queen, dal punk dei Clash, al grunge dei Nirvana. Non manca un’ampia selezione di brani pop rivisti in chiave rock.



Anche stasera, quindi, il Friuli Venezia Giulia farà il tifo per il rock al femminile delle Living Dolls.