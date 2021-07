The Beatles Live Again in Castello a Udine

Una serata evento interamente dedicata ai mitici The Beatles e alla musica che ha cambiato il mondo, quella appunto dei fab four. Le sonorità e le atmosfere dei favolosi anni ’60 rivivranno quindi domani, lunedì 19 luglio al Castello di Udine con lo spettacolo “The Beatles Live Again”, proposto da una delle cover band più famose in Europa, i The Beatbox, accompagnati dalla 1000 Streets Orchestra.

I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, evento inseriti nel calendario di UdinEstate, saranno ancora disponibili alla biglietteria del concerto dalle 19.30, porte aperte dalle 20 e inizio concerto in programma alle 21.30. Tutte le info su www.azalea.it

Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei The Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool. Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei fab four. A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli, Filippo Caretti e Federico Franchi, che vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano ed internazionale. Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. Love Me Do, She Loves You, A Hard Day’s Night, Help, Yesterday, Sgt Pepper’s, Hello Goodbye, Come Together, Let it Be, Something, Hey Jude, fra le tante mega hit incluse nella scaletta, assieme a autentiche chicche per appassionati come Blackbird, Across the Universe, Golden Slumbers e molte altre ancora.

Fra i prossimi concerti in Castello a Udine ricordiamo quelli di Pfm con La buona Novella e successi storici (26 luglio), Levante (27 luglio), Nek (2 agosto), Canto Libero (9 agosto), Angelo Branduardi (18 agosto), Omaggio a Morricone con la FVG Orchestra (28 agosto) e Alice canta Battiato con la FVG Orchestra (31 agosto). Biglietti in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it .