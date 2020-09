The Charlestones, da Tolmezzo al palco di X-Factor 2020

Una band carnica, giovedì 1 ottobre, farà la sua apparizione su uno dei palcoscenici più ambiti nel panorama televisivo musicale italiano, quello di X-Factor. Sotto ai riflettori, nella terza e ultima puntata dedicata alle audizioni, ci saranno 4 ragazzi friulani, ovvero i ‘The Charlestones’. La band - dalle sonorità Britpop e indie pop d’oltremanica - è nata 12 anni a fa a Tolmezzo ed è composta da Mattia Bonanni (voce e chitarra), Gian Marco Crevatin (chitarra), Matteo Peresson (basso) e Federico Pellizzari (batteria).

Il quartetto carnico si giocherà il pass per il passaggio ai bootcamp, ovvero la sfida delle sedie che permette di aggiudicarsi un posto agli Home Visit, fase che precede i live del talent show prodotto da Sky.

Ansia a mille, dunque, per i nostri rappresentanti. Da quanto trapelato, la loro esibizione – che andrà in onda solamente giovedì primo ottobre - ha richiesto più di una esibizione, fattore che suggerisce come la band friulana abbia davvero incuriosito e messo in crisi i 4 giudici della 14ma edizione, ovvero Mika, Emma Marrone, Manuel Agnelli e Hell Raton.

Nella foto, l'esibizione che la band carnica ha tenuto sabato scorso al Tilli's Pub di Tolmezzo, nella quale ha annunciato la sua partecipazione al talent show