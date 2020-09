The Elephant man a Cinemazero in versione restaurata

Dopo essere stato presentato in anteprima al festival Il Cinema Ritrovato, arriva a Cinemazero, solo lunedì 21 settembre alle 21.00 – accompagnato da un'introduzione critica a cura di Paolo Antonio D'Andrea – e martedì 22 alle 18.30, The Elephant man, il secondo film di David Lynch, in versione originale, restaurato per l'occasione dalla Cineteca di Bologna.



Tratto da una storia vera, l'opera è una denuncia sprezzante e quanto mai attuale, sull'incapacità di accettare il diverso e sulla dittatura delle apparenze che domina il nostro tempo.

Al centro della pellicola la storia di John Merrick, l'uomo elefante, il freak della Londra vittoriana proto-industriale, deformato dalla malattia e ridotto a fenomeno da baraccone.



Un giorno l'ambizioso dottor Frederick Treves assiste allo spettacolo di Bytes e interviene per trasferire John in ospedale ed esporre a un consesso di medici la particolare forma di malattia che lo colpisce. Quando scopre che Merrick non solo è in grado di leggere, ma è un uomo colto, gentile e raffinato, lo trasforma gradualmente in un protagonista della buona società della Londra vittoriana. Purtroppo, però, il futuro per John non si rivelerà poi così roseo e si troverà a fare i conti con la cattiveria e l'ottusità della gente comune.



The Elephant man può essere definito senza ombra di dubbio un film epocale, che ha cambiato le regole dell'horror, invertendo le dinamiche tra "mostro" e spettatore: chi ha paura di chi?Per l'occasione sabato 03 ottobre alle 16.00 in Mediateca di Cinemazero (Palazzo Badini, Via Mazzini,2) ritorna Lo Sguardo dei Maestri: uno speciale incontro a ingresso gratuito per scoprire, guidati da Paolo Antonio D'Andrea, la filmografia dei grandi registi che hanno segnato la storia del cinema. Il primo appuntamento è dedicato a David Lynch, per indagarne le opere e la vita, tra aneddoti e curiosità.