The Exstore presentano 'Verità', il clip con Dario Zampa e Catine

Sarà pubblicato il 4 settembre sulle piattaforme online Verità, il nuovo video clip della rock band di Bordano The Exstore. Il video, girato dal filmaker gemonese Gabriele Tiso nella “Birreria Miriam Buja” a Buja, vede la partecipazione di Dario Zampa, ripreso mentre è impegnato a scrivere su un quaderno la lettera d'amore per la sua compagna, interpretata dalla comica e attrice Caterina "Catine" Tomasuolo.

Insieme a Zampa e Catine nelle riprese sono stati coinvolti anche altri musicisti dell'area del gemonese tra cui Edi Toffoli, già autore di brani per i Nomadi. Verità, scritto dal cantante degli Exstore Flavio Cargnelutti, è stato prodotto dal noto fonico tolmezzino Valentino Cimenti.

"Il motivo principale della nostra scelta – spiega Cargnelutti - è sicuramente l'affetto per le origini. Come si può evincere anche dal nome della band, che richiama il luogo dove la nostra avventura ha avuto inizio, ci teniamo molto a ricordare il nostro punto di partenza: nel nostro caso, un piccolo negozio di alimentari di un piccolo paesino immerso nel verde della campagna del Friuli".

Oltre alla direzione del locale “Birreria Miriam Buja”, la band ringrazia le ragazze del negozio di abbigliamento di Paularo Stile di Jenny e Giada per i vestiti di scena.

Gli Exstore sono nati nel 2015 a Bordano, dove provano in un ex negozio di alimentari: da qui la scelta del nome della band che attualmente è composta da Flavio Cargnelutti alla voce, Fabio Marchetti alla chitarra, Diego Boezio alle tastiere, Fabio Not alla chitarra, Lorenzo Bisello al basso e Christian Cargnelutti alla batteria.

Il gruppo, che inizialmente proponeva solo rivisitazioni di brani anni '70 e '80, ha gradualmente dato vita a un repertorio proprio, componendo da zero le canzoni e arrangiandole in sala prove. Lo stile si è modificato nel tempo anche a causa di diversi cambi di formazione e, con la cadenza di circa due brani all'anno, rilasciati sulle varie piattaforme digitali e su YouTube accompagnati da video, ha preso piede, fino ad arrivare alle finali regionali della 33° edizione di Sanremo Rock, lo scorso gennaio.

Gli Exstore hanno già pubblicato i brani “Rucksacks”, “Valentine”, “Nice day” e “Alice si droga” che sono già visibili sulle piattaforme online.