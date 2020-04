The Great Circus Show, il trailer del nuovo progetto X-Company

È uscito lunedì 13 aprile il nuovo trailer di The Great Circus Show, l’ultimo progetto e primo lungometraggio della X-Company ormai concluso e in attesa solamente di essere pubblicato. La trama del film, da quanto si può intuire, vede come protagonisti due artisti di strada in condizioni economiche non proprio ottime, Damon e Pierino, che vengono reclutati dal celebre direttore circense Mr. Mortimer per formare una compagnia itinerante in cerca di pubblico da stupire e divertire. Ma a quanto pare, non andrà tutto rose e fiori… come si svilupperanno i rapporti tra i vari personaggi del circo?

Il cast del progetto è stato annunciato sulle pagine Facebook e Instagram della X-Company: sono stati infatti pubblicati, uno al giorno, i poster dei cinque protagonisti del lungometraggio, corredati da qualche breve indizio sulla loro personalità. Si tratta, nell’ordine, di Mr. Mortimer (interpretato da Giacomo Morselli), Arianna (Margot Dal Ben), Pierino (Mattia Cantarutti), la maga Merlot (Alessandra Gibellini) e Damon (Alex Romanello).

Soddisfatti per la campagna pubblicitaria fin qui svolta sia i due registi Alex Romanello e Mattia Cantarutti, sia il produttore esecutivo Alessandro Poli, che sperano che al più presto si possa far conoscere al pubblico il progetto nella sua interezza. Infine, con orgoglio il gruppo sottolinea di aver abbellito il film con una colonna sonora completamente originale, firmata da Luca Buosi.