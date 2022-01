The Groovy Christmas Band parte da Jaco Pastorius

Fissata la data per il recupero del concerto The Groovy Christmas Band: domenica 9 gennaio alle 17.30 all’Auditorium Zanon a Udine. Una serata, a ingresso gratuito, con il pop e rock dei giganti che hanno segnato la storia della musica dagli anni ‘60 ai ‘90: Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Ac/Dc, Deep Purple, Black Sabbath. Ma anche Mariah Carey e Celine Dion. Protagonista sul palco The Groovy Christmas Band, diretta dal Maestro Rudy Fantin all’organo Hammond. Il gruppo è composto dalla cantante Giorgia Colleluori, il bassista Giovanni Toffoloni, il chitarrista Paolo Moretto, il batterista Marco Vattovani e il sassofonista Nevio Zaninotto. Guest star della serata, che affiancherà The Groovy Christmas Band, il vincitore di All Together Now 2021, Giacomo Voli. Il cantante di Correggio ha iniziato a suonare sin da quando era piccolo, la passione per la musica gliel'ha trasmessa il nonno, insegnante e cornista. Nel 2014 Giacomo ha partecipato a The Voice of Italy, gareggiando nella squadra di Piero Pelù. Si era classificato secondo, dopo Suor Cristina. Nel 2016 è diventato il frontman del gruppo Rhapsody Of Fire e con questa band ha pubblicato l’album The Eight Mountain nel 2019. Nel 2021 Giacomo è entrato nel cast dei concorrenti di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker, che ha vinto.



The Groovy Christmas Band aprirà la serata con un pezzo per sax, hammond e chitarra, The Chicken di Jaco Pastorius. Si proseguirà poi con tre pezzi di Stevie Wonder: Signed Sealed Delivered, I Wish e Sir Duke. Un tuffo nell’atmosfera natalizia con Holy Night di Mariah Carey e Rocking around the Christmas tree di Brenda Lee. Poi ancora The Prayer e The Power of Love di Celine Dion e Mercy, Mercy, Mercy di Julian Cannonball Adderley.Si proseguirà poi con Little Wing e Voodoo Child di Jimi Hendrix, You Really Got Me di The Kinks, Highway To Hell e Back In Black degli Ac/Dc. Tra i principali pionieri del genere Hard Rock e tra i precursori dell'Heavy Metal, i Deep Purple: in scaletta Space Truckin e Burn. Gran finale con We Are The Champions dei Queen e Paranoid dei Black Sabbath.Il concerto è organizzato dall’Associazione Living Music e The Groove Factory con il contributo del Comune di Udine e TurismoFvg. Ingresso gratuito su prenotazione al 3286343638. Obbligo di super Green Pass e mascherina Ffp2. Info: www.thegroovefactory.it