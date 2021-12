The Matrix Reissue in sala a Fiume Veneto

In attesa dell’arrivo di The Matrix: Resurrection, dal 13 al 15 dicembre nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva The Matrix Reissue, il ritorno in sala del film diretto dalle sorelle Wachowski e interpretato da Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne e Hugo Weaving. In Fvg, dal 13 al 15 dicembre, sarà in sala a Fiume Veneto.



Distribuito da Warner Bros, Matrix è la storia di Thomas Anderson/Neo, un programmatore della Metacortex e un pericoloso hacker. Per via dei suoi illeciti è tenuto sotto osservazione dagli agenti Smith, Brown e Jones. Quando incontra un’altra hacker, Trinity e il suo capo Morpheus viene posto di fronte a una scelta: continuare a vivere la vita come l'ha conosciuta fino a quel momento, oppure scoprire la verità. Neo decide di rischiare e si risveglia in una realtà totalmente diversa, un mondo post-apocalittico del XXIII secolo dove le macchine controllano tutto e utilizzano gli uomini come fonte di energia, coltivandoli in uteri artificiali collegati a cavi elettrici che li tengono vivi e cerebralmente attivi, in una vita simulata e programmata dall'intelligenza artificiale chiamata Matrix, costruita sul modello della terra del 1999, dove gli esseri umani nascono, crescono e muoiono, vivendo in una realtà virtuale a loro insaputa. Morpheus, Trinity e altri di loro fanno parte di una resistenza di ribelli che combattono le macchine e cercano di risvegliare l'umanità per insorgere contro gli oppressori, viaggiando a bordo dell'hovercraft Nabucodonosor. Morpheus crede di aver finalmente trovato in Neo "l'Eletto", cioè colui che secondo la profezia dell'Oracolo sarà in grado di codificare Matrix e di distruggerla, liberando così tutti gli esseri umani; Neo dovrà così avventurarsi in questa nuova e difficile realtà, cercando di trovare la sua strada e la sua missione, misurandosi con i suoi limiti e i suoi dubbi, provando di chi e cosa si può veramente fidare.