The NuVoices Xmas Project a Pagnacco

Quale miglior modo per iniziare al meglio il 2020 se non con un concerto gospel augurale. Venerdì 10 gennaio, ore 20:45, nella Chiesa di San Giorgio a Pagnacco si esibirà infatti l’ensemble vocale The NuVoices Project per la direzione artistica del M° Rudy Fantin con il nuovo progetto The NuVoices Xmas Project.

Un concerto dai ritmi travolgenti e dalle sonorità contemporanee con i grandi classici del repertorio gospel natalizio.



Questo il primo appuntamento, nel nuovo anno, della fruttuosa collaborazione tra il Comune di Pagnacco e la Fondazione Luigi Bon, che vedrà la realizzazione di concerti allo scopo di valorizzare luoghi incantevoli del comune. L’iniziativa è resa possibile grazie anche al sostegno della Regione Fvg e del Mibact e con la collaborazione della Parrocchia di Plaino-Pagnacco.

L’ensemble vocale The NuVoices Project nasce a Udine come evoluzione del FVG Gospel Choir. In base ai contesti e alle performance richieste, la formazione può variare dai sei ai dodici cantanti. I repertori si diversificano e spaziano dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, dal soul alla musica italiana, ma sempre riproposti in chiave moderna, innovativa e inedita. Il gruppo ha collaborato con musicisti come i Neri Per Caso e Mylious Johnson, mentre le collaborazioni fatte con il precedente progetto, sempre con la direzione artistica di Rudy Fantin, hanno visto nomi come Noa, Stevie Wonder, Mario Biondi, Adriano Celentano, Donald Lawrence e molti altri.



Il M° Rudy Fantin si occupa della direzione artistica e dell’accompagnamento al pianoforte dell’ensemble. Diplomatosi in pianoforte classico presso il Conservatorio di Udine, si diploma in pianoforte e arrangiamento jazz presso il Kärntner Landeskonservatorium di Klagenfurt. Studia con C. Koch accompagnamento per coro e cantanti e piano jazz con R. Chicco e B. Cesselli. Direttore di vari cori gospel del triveneto, come The Colours Of Gospel, FVG Gospel Choir e Italian Gospel Choir, collabora inoltre in qualità di pianista con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, Abbey Town Big Band, The Great Concert Band, l’Orchestra Filarmonica della Fenice, l’ Orchestra Filarmonia Veneta.