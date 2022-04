The Pozzolis Family a Grado con 'La Grande Fuga'

Si aggiunge una nuova data in Friuli Venezia Giulia al tour teatrale de “La Grande Fuga”, il nuovo spettacolo della The Pozzolis Family. Il duo comico sarà a Grado (GO) sabato 14 maggio all’Auditorium Biagio Marin in occasione del Festival “Sei In Grado”. La partecipazione all’evento è gratuita con obbligo di prenotazione.



Il nuovo appuntamento si inserisce all’interno del calendario primaverile dello show, prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, che partirà da Como (Teatro Sociale, 5 maggio) per poi spostarsi a Varese (Teatro di Varese, 12 maggio), a Grado (GO) (Auditorium Biagio Marin, 14 maggio) e a Bologna (Teatro Celebrazioni, 20 maggio). Proseguirà poi a Milano (Teatro Nazionale, 21 maggio), Brescia (Gran Teatro Morato, 25 maggio), Trento (Auditorium Santa Chiara, 29 maggio) e si concluderà a Belluno (Teatro Comunale, 30 maggio). I biglietti per “La Grande Fuga” sono in vendita su www.vivoconcerti.com.



The Pozzolis Family è un duo comico composto da Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli. Nel corso degli anni hanno avuto modo di esibirsi su numerosi palcoscenici, collezionando il tutto esaurito per il loro spettacolo di esordio nel 2019. Reduci dal successo della seconda stagione di "LOL - Chi ride è fuori", sono tra i più importanti family influencer in Italia. Utilizzano i social per raccontare la loro vita quotidiana, trattando tematiche correlate al mondo della genitorialità con un tono assolutamente ironico e irriverente, decisamente lontano dagli stereotipi della “famiglia perfetta”.