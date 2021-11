The Space presenta 'Eternals' in lingua orginale

Nell’era dell’immortalità, delle battaglie tra bene e male e degli antieroi gli unici paladini capaci di proteggere l’umanità dalla minaccia dei Devianti sono gli Eternals, esseri sovraumani creati per difendere la Terra. Gli Eternals sono supereroi dotati di estrema forza e di straordinari poteri: capacità di volare, di manipolare la materia, di utilizzare il teletrasporto e controllare le menti altrui. Due stirpi, quelle degli Eternals e dei Devianti, nate dalla stessa “costola” dei Celestiali ma in continuo conflitto tra loro, si affronteranno in una lunga guerra tra “razze” per affermare la propria supremazia.



Presentato lo scorso 24 ottobre al Festival del Cinema di Roma, Eternals è il ventiseiesimo film del Marvel Studios ed è tratto dal fumetto del 1976 “Eterni”; il film è diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao. Il cast stellare del lungometraggio è composto da attori del calibro di Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Kumail Nanjiani e Salma Hayek.



Il film è anche il titolo settimanale della rassegna Hear My Voice proposta dal circuito, ciclo di film in lingua originale lanciato da The Space Cinema per chi vuole godersi il grande cinema senza doppiaggio. I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco).Per conoscere la programmazione di Eternals in lingua originale e rimanere aggiornati sui prossimi titoli basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voicePer evitare file e assembramenti, The Space Cinema raccomanda e ricorda al pubblico che è preferibile acquistare i biglietti online, su sito o app, anche se sarà sempre possibile comprarli al botteghino.