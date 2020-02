Theresia orchestra in concerto a Malborghetto

Theresia, orchestra nata su iniziativa di Fondazione ICONS che riunisce al suo interno musicisti sotto i 28 anni di età provenienti dalle principali istituzioni accademiche di musica di tutta Europa, suonerà in concerto sabato 22 gennaio alle ore 18,00 presso il Palazzo Veneziano di Malborghetto, con musiche di Beethoven, Mozart e Haydn.



A chiusura del percorso formativo dell’Accademia di Musica da Camera per Archi, i membri dell’orchestra, sotto la supervisione di Chiara Banchini e Marco Testori, affronteranno in concerto un programma interamente dedicato ai tre grandi compositori del classicismo viennese. Haydn, Mozart e Beethoven.



Theresia Orchesta è un progetto culturale e artistico unico a livello europeo. Fondata nel 2012, l’orchestra promuove la



crescita professionale di giovani musicisti, fornendo loro l’opportunità di esibirsi in contesti prestigiosi e di approfondire le proprie conoscenze nell’ambito professionale e artistico. L’orchestra si concentra esclusivamente sul repertorio di musica classica e promuove la sua esibizione su strumenti originali dell’epoca, sviluppando cicli di apprendimento e concerti attorno alle opere sinfoniche dei più grandi maestri classici. Theresia è un’iniziativa di Fondazione ICONS che sostiene il progetto di alto perfezionamento artistico attraverso l’erogazione di borse di studio biennali e si occupa della sua struttura artistica e organizzativa.