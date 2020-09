This is Groove! l'evento dei giovani per i giovani

La frenata non ha compromesso la ripartenza. C’è una data da segnare in agenda: venerdì 18 settembre, alle 20.30, al padiglione 6 della Fiera di Udine. La scuola di musica The Groove Factory e l’associazione Living Music – due realtà udinesi che hanno sempre creduto nell’aggregazione giovanile attraverso la musica e le arti performative – presentano “This is Groove!”, l’evento, completamente ideato dai giovani per i giovani, che timbra con uno show l’inaugurazione dell’anno scolastico. Sventola, come sempre, la bandiera di rilevanza e di visibilità delle giovani eccellenze della regione. L’obiettivo è chiaro: costruire un percorso formativo per i ragazzi e creare borse di studio per sostenere i nuovi talenti. Uno spettacolo con soli 200 posti a sedere, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, su prenotazione, che devolverà anche parte del ricavato dell’iniziativa al reparto pediatrico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



La serata sarà trasmessa in diretta FM sulle frequenze die potrà essere seguita anche attraverso lo streaming video disponibile sulla pagina facebook di The Groove Factory, Living Music e di tutti i partner.Costi e prenotazioni al 328.6343638., con due nomi in cima al cartellone:, che partiti dalla scuola di musica udinese si sono fatti conoscere nel panorama musicale italiano. La serata vedrà anche la partecipazione di. Con il sostegno di Città Fiera, Udine Gorizia Fiere, Lions Club Udine Agorà e Udine Lionello, Ceccarelli Group e molti altri ancora. Con la partecipazione speciale di Davide Linzi, Marino Cecada, Francesco Minutello, Federico Missio e Rudy Fantin."Dopo la resilienza degli ultimi mesi, siamo pronti alla ripartenza, consapevoli dell’importanza della sicurezza e della tutela della salute» spiegano gli organizzatori. «Il nostro desiderio è quello di offrire uno show nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale, con dotazioni di sicurezza e protezione personale, dando ai giovani la possibilità di respirare di nuovo l’aria da un palcoscenico che non hanno potuto calcare, come di consueto, alla fine dell’anno scolastico. Il groove non si ferma e noi nemmeno!".Per informazioni: