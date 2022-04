Tina Modotti attrice per la 'Scena delle donne' a Romans

Prosegue, con successo, la quarta edizione della rassegna "Quando le donne: storie, vite, esperienze" a Romans d'Isonzo, giunta al suo quarto appuntamento che, per gli appassionati del cinema muto, sarà una vera 'chicca'.



Sabato 2 aprile, alle 17.30, sempre al Centro Culturale di Casa Candussi Pasiani, Gianfranco Ellero introdurrà la pellicola 'The Tiger's Coat', un documento del 1920, unico in quanto sola prova sopravvissuta, alle ingiurie del tempo, della parentesi holliwoodyana di Tina Modotti.



Con l'occasione si potrà visitare la splendida mostra di arte visiva allestita al piano terra e dedicata alla Modotti: un omaggio di venti artiste, visitabile sino al 16 aprile prossimo secondo gli orari di apertura della biblioteca.

Per le modalità di accesso ed informazioni ulteriori chiamare lo 0481-90555 o scrivere a bibliotecaromans@gmail.com