Tipo Woodstock, ma più ‘fuori di testa’

Sembra quasi impossibile che esista – e resista – ancora, dopo 11 anni ininterrotti. Dedicato a una ‘nicchia’ del rock più underground, il cosiddetto ‘stoner’ o rock del deserto, il Pietra Sonica Fest è proprio in virtù della sua unicità una delle rassegne musicali più ricercate d’Europa dal pubblico di aficionados. Sottotitolato ‘The psychedelic stoner rock ritual’, venerdì 2 e sabato 3 tornerà a Osoppo al parco delle colonie, una location ‘a tema’ immersa nel verde, fra il forte e le rive del Tagliamento.

Una decina le band, a partire dall’esclusiva italiana per l’estate 2019 dei berlinesi Rotor, assenti in Italia da ben 10 anni e autori dello stoner rock strumentale tra i più potenti e originali, come testimonia il loro ultimo album Sechs, considerato uno dei migliori lavori heavy di sempre. A coronare questa edizione gli Spacelords col loro travolgente space rock made in Germany e gli emiliani Witchwood con le loro oniriche sonorità progressive rock.

E ancora: la potenza degli Atomic Vulture direttamente dal Belgio e degli Obese (ex Yama) dall’Olanda. Dall’Emilia arriveranno Zolle (power duo hard rock), Aldi dallo Spazio (psichedelia rock da Ravenna) e Ayauaska (garage rock da Parma), dalla regione Concrete Jelly (prog rock da Trieste) e Tilda’s Wave. Nell’anno del 50° anniversario di Woodstock, Pietra Sonica rimane uno degli ultimi esempi in regione di festival indipendente tout court con area concerti al coperto, mostra mercato del vinile usato e da collezione, area giochi per bimbi, mercatino alternativo e molto ancora, il tutto a prezzi popolari.