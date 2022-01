Titoli di coda presenta 'Paradise'

Arriva Titoli di coda, la serie di incontri di orientamento nell’universo cinematografico organizzata del Sistema regionale delle Mediateche del FVG. Un appuntamento dedicato a chi vuole capire come funziona la produzione cinematografica in Friuli Venezia Giulia, incontrando dal vivo professionisti del cinema, e a chi vuole studiare per lavorare nell’ambiente.



La tappa triestina, in programma giovedì 13 dicembre alle 17.00 nella Mediateca de La Cappella Underground di via Roma 19, sarà dedicata al film Paradise di Davide Del Degan. Saranno presenti Davide Del Degan (regista), Chiara Barbo (creative producer), Agi Zapart (Pilgrim Film).

L’evento è ad ingresso libero con un massimo di 30 posti disponibili, obbligo di super green pass e mascherina. Per prenotazioni e informazioni scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org.



Titoli di coda si struttura in due fasi: inizia con, quando ciascuna Mediateca – Mediateca Cinemazero di Pordenone, Mediateca de La Cappella Underground di Trieste, Mediateca “Mario Quargnolo” del Visionario di Udine e Mediateca “Ugo Casiraghi” di Gorizia – illustrerà com’è stato ideato, sviluppato e realizzato un importante film nato nel suo territorio. I film di cui si racconterà la genesi e la realizzazione sono. Prosegue poi con il secondo incontro, uguale per tutti, online (a febbraio 2022),L’appuntamento sarà dedicato alle università e scuole di cinema in Italia e in Europa e sarà a cura di. Con una tesi di dottorato sulla formazione professionale per il cinema e l’audiovisivo, Anna Bertolli ha svolto un tirocinio presso la Film Commission dell’Alto Adige e attualmente si occupa di organizzazione di festival ed eventi.