Tiziano Ferro annulla il tour, salta la data zero a Lignano

Brutte notizie per i fan di Tiziano Ferro. A causa dell'emergenza Covid, che non permette di organizzare e programmare per tempo i grandi eventi, come i live dei grandi artisti, Ferro ha annunciato la cancellazione del tour che sarebbe dovuto partire quest'estate da Lignano (l'appuntamento era allo stadio Teghil il 6 giugno)e già rimandato l'anno scorso. Dispiaciuto, ma conscio della situazione complicata che il mondo intero sta vivendo, Tiziano Ferro ha dato appuntamento ai suoi fan al 2023.

Le richieste di rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 20 luglio 2021 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.

Per maggiori informazioni sull’ottenimento del rimborso, visitare le pagine:

TICKEMASTER: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360008793437

TICKETONE: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

VIVATICKET: https://shop.vivaticket.com/ita/annulli