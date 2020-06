Tiziano Ferro riparte da Lignano Sabbiadoro

Live Nation annuncia la riprogrammazione delle date del tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani. La tournee aprirà ufficialmente il 6 giugno 2021 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Anche il tour di Cesare Cremonini ripartirà nel 2021 dal Friuli, ma la tappa originariamente prevista il 21 giugno 2020 allo Stadio Teghil, è stata spostata a Villa Manin l'1 giugno 2021.

Luca Tosolini di Fvg Music Live ha espresso tutta la sua gioia nel poter comunicare le nuove date. “E’ un anno difficile per tutti noi della musica e dello spettacolo e non possiamo che essere felici di poter iniziare a proiettare energie ed entusiasmo nell’estate 2021. Confidiamo in una ripresa dei concerti, in un 2021 ricco di eventi e ci auguriamo che tutto il pubblico ci seguirà e supporterà con la positività e la carica di sempre”.

Live Nation Italia comunica che i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le rispettive nuove date.

I biglietti per Ferro e Cremonini sono già disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.