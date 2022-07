Tommaso Paradiso apre il No Borders Music Festival

E' ufficialmente iniziata la 27° edizione del No Borders Music Festival che ha preso il via questo pomeriggio con il concerto di Tommaso Paradiso ai Laghi di Fusine, raggiungibili per i concerti solamente in bicicletta e a piedi per un'immersione totale nella natura, in uno tra luoghi i più evocativi dell'intero comprensorio montano del Tarvisiano.

Il cantautore romano, fondatore e frontman dei “Thegiornalisti” (il gruppo che ha lanciato diverse hit, una su tutte il tormentone “Riccione” del 2017, quadruplo disco di platino), ha emozionato i suoi fan accorsi da tutto il Triveneto ripercorrendo i principali successi della carriera, fino ai brani del suo primo album da solista, intitolato “Space cowboy”, con un concerto all’insegna delle belle canzoni, per un’ora e mezza di continua condivisione ed empatia.

Fin dalla prima canzone tutti hanno iniziato a cantare a squarciagola, col pubblico che nel momento in cui è entrato in scena Paradiso si è immediatamente alzato in piedi. Il cantante con un entusiasmo disarmante ha portato in regione uno show unico e imperdibile, in chiave acustica. Un momento in particolare, ha regalato a una fan, prossima sposa, delle emozioni irripetibili: Tommaso l'ha fatto salire sul palco e ha cantato con lei “Questa nostra stupida canzone d’amore”. Durante il live si sono alternati tutti i singoli della sua carriera e i grandi successi che lo hanno reso uno dei più amati cantautori italiani. Brani come “Ricordami”, “Felicità Puttana”, “Da Sola In The Night”, “Promiscuità”, “Fine Dell’Estate”, “Tutte Le Notti”, “Completamente” e tante altre.

Il No Borders prosegue domani, domenica 24 luglio alle 14, con “Anima del Jazz”, ovvero la produzione esclusiva ideata dal festival che vedrà per la prima volta sullo stesso quattro superstar mondiali del jazz: Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Paolo Fresu e Carlo Cantini che guideranno il pubblico in un viaggio strumentale davvero unico.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Gore-Tex, Birra Pilsner Urquell, ProntoAuto e Mastertent. Media partner Radio Deejay e Sky Arte.

Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com