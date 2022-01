Torna al cinema 'Drive My Car'

Miglior film del 2021 per la National Society of Film Critics e miglior film straniero ai Golden Globes: dopo la marcia trionfale degli ultimi giorni, la Tucker Film riporta nei cinema italiani Drive My Car e, ovviamente, il capolavoro di Hamaguchi Ryusuke ritorna anche nelle sale del Friuli Venezia Giulia. Da giovedì 13 gennaio sarà infatti al Visionario di Udine (dove sarà programmato sia in italiano sia in versione originale giapponese), a Cinemazero di Pordenone e al Kinemax di Gorizia!

Il film che a Cannes si è aggiudicato il Premio per la migliore sceneggiatura, racconta la storia di Kafuku, un uomo di mezza età, colto e raffinato, attore e regista teatrale, che non riesce a superare la perdita della moglie Oto. Per cercare di mitigare quel dolore, accetta di dirigere Zio Vanja per un festival di Hiroshima. Lì conosce Misaki, una giovane donna silenziosa incaricata di fargli da autista e di guidare la sua super Saab 900. Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e Misaki lasceranno affiorare segreti e confidenze…

In Drive My Car Hamaguchi incontra Murakami (il film è tratto dall’omonimo racconto di Murakami Haruki, pubblicato da Einaudi in Uomini senza donne), gioca con Cechov e costruisce un’altissima riflessione sul potere del linguaggio, sui labirinti dell’amore, sulla capacità di rapportarci alle altre persone. Drive My Car è un road movie dell’anima, in equilibrio tra vita e rappresentazione, dove le solitudini dei personaggi (un regista, la sua giovane autista, gli attori e le attrici del suo laboratorio teatrale) si sfiorano, si guardano allo specchio, provano a decifrarsi. Drive My Car è una Saab 900 rossa che macina chilometri e pensieri. Drive My Car è un viaggio dentro ogni presente doloroso che cerca un’ipotesi di futuro…

