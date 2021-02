Torna al cinema 'Il Monello' di Charlie Chaplin

L'appuntamento targato VisioKids e #iorestoinsala propone questa settimana un grande classico della storia del cinema, che proprio nel 2021 ha festeggiato i suoi 100 anni: stiamo parlando de Il Monello, capolavoro eterno con cui Charlie Chaplin, per la prima volta, fece ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità, e raccontando la condizione umana e i suoi sentimenti più profondi attraverso la storia di un bambino abbandonato e di una famiglia reinventata.



Il film, adatto ai bambini dai 5 anni in su, sarà in programmazione sugli schermi virtuali del Visionario sabato 27 e domenica 28 febbraio nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna.



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms.