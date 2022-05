Chiude domani mercoledì 1 giugno per la consueta pausa estiva il Cinema Centrale, lo storico bi-sala di Via Poscolle nel centro città di Udine, gestito dal 2005 dal Centro Espressioni Cinematografiche.

Il cinema riaprirà dopo ferragosto, ma nel frattempo la proposta cinematografica in centro città prosegue come sempre al Visionario, aperto 365 giorni l’anno con le sue cinque sale climatizzate (Astra, Eden, Ferroviario, Minerva e Saletta).

E dal 23 giugno torna il cinema all’aperto nel giardino Loris Fortuna di piazza I Maggio: ogni sera un film diverso, dalle migliori prime visioni ai numeri uno dell’ultima stagione, e ovviamente non mancheranno gli eventi speciali. Ad inaugurare ufficialmente la stagione estiva sarà, in prima visione assoluta, Elvis, il biopic firmato da Baz Luhrmann e dedicato al re del rock and roll!

L’arena estiva sarà, come di consueto, organizzata in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2022).

Per la programmazione completa e sempre aggiornata e per l’acquisto dei biglietti online consultare il sito www.visionario.movie.