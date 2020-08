Torna il cinema in cantina

Quattro appuntamenti speciali tra Veneto e Friuli di Venezia Giulia, tra le province di Treviso e Pordenone. È “Cinema in Cantina”, la rassegna di Sole Luna Doc Film Festival e del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco giunta quest’anno alla terza edizione. Un viaggio tra le cantine aderenti per degustare e comparare diverse etichette di Prosecco ma anche per valorizzare i registi e le storie di queste regioni.



Il via al programma, il prossimo 12 agosto dalla cantina I Magredi di Pordenone, dove sarà proiettato “Bassil’ora” di Rebecca Basso (Italia 2019, 84', italiano): film che racconta la storia del centenario Giuseppe Bassi, tra i pochi sopravvissuti della Campagna italiana di Russia. Il 26 agosto, sarà la volta della cantina La Marca presso il Castello Lucheschi di Colle Umberto, nel trevigiano, con il documentario “Il pianeta in mare” di Andrea Segre (Italia 2019, 93', italiano), alla scoperta del pianeta industriale di Marghera. Si prosegue il 2 settembre all’Azienda Agricola Giol a San Polo di Piave (Tv) con “100 anni” di Davide Ferrario (Italia 2017, 85’, italiano) che passa in rassegna le principali “Caporetto” d’Italia dal 1917 al 2017. Infine, il 9 settembre al Castello di Roncade, l’ultimo appuntamento della rassegna con il film “Resina” di Renzo Carbonera (Italia 2018, 90’, italiano) che narra la storia di rinascita di una piccola comunità italiana attraverso la cultura.



“Cinema in Cantina nasce per raccontare il territorio e la sua identità attraverso il vino e il cinema – dicono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura - Un viaggio doppio fatto di creatività e passione in questa parte d’Italia ricca di memoria e capacità di innovazione”. “Le aziende agricole che ospiteranno l’iniziativa – dice Stefano Zanette, presidente del Consorzio - sono particolarmente rappresentative della storia, della tradizione vitivinicola e dello slancio verso il futuro della produzione delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le location, così come le produzioni tipiche di ogni singola cantina, costituiscono l’emblema della forza del brand Prosecco nel mondo”.Ogni serata avrà inizio alle 20,30 con la visita alla cantina e la degustazione dei vini per poi proseguire fino alle 23 con la visione dei film. L’ingresso è gratuito con prenotazione. Obbligatoria la mascherina nel rispetto delle misure anti- Covid.Per programma completo: www.solelunadoc.org