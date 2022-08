Torna il concerto all’alba sul Molo Audace

Il consueto concerto all’alba di Trieste Loves Jazz, il passaggio dal buio alla luce in musica, torna sul Molo Audace, domenica 7 agosto, alle 4.50, con Giulio Scaramella.

Nato a Gorizia nel 1987, Scaramella si diploma con il massimo dei voti e la lode in pianoforte al conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste sotto la guida di Igor Cognolato; in seguito si perfeziona presso la prestigiosa scuola biennale di musica da camera del Trio di Parma e consegue la laurea di II livello in interpretazione jazz.

Ha avuto l'occasione di approfondire gli studi (sia in ambito jazz che classico) presso masterclass e seminari con diversi musicisti di fama internazionale (Danilo Perez, Keith Tippet, Glauco Venier, Gwylem Simcock, Benedetto Lupo, Johannes Jess Kropfitsch, Peep Lassman, Bart Van Oort, Karl Barth, Arthur Topilow, Nik Baertsch, ecc.). Ottiene numerosi riconoscimenti presso concorsi internazionali e nazionali (vincitore del Concorso Internazionale Città di Treviso (1° cl.) e del premio "Chicco Bettinardi" di Piacenza (2° cl.), finalista al Premio Nazionale delle Arti nella sezione Musica da Camera). Nel 2015 viene insignito del premio Franco Russo come giovane talento emergente, ed in quest'occasione si esibisce in un concerto presso il palco principale del festival internazionale Trieste Loves Jazz. Con il disco Oirquartett (Abeat Records), vince il premio come miglior opera prima del 2015 al concorso nazionale Chicco Bettinardi.

Ha suonato a diversi festival internazionali come Rimini Jazz (con la registrazione di un cd dal vivo, "TEJO live in Rimini), Heraklion Summer Arts Festival,Jazz In Albania, Mittelfest, Yakinthia Festival, Trieste Loves Jazz, Veneto Jazz, Jazz&Wine, Sile Jazz, Rubano Art Festival, Strofe dipinte di Jazz, Summer Music Festival, Nei Suoni dei Luoghi, ed in vari Paesi europei (Albania,Grecia,Germania, Austria, Francia, Slovenia, Croazia).

È coinvolto in diversi progetti musicali: Trieste Early Jazz Orchestra, Joplin Ragtime Orchestra, Soul Circus Gospel Choir, Fade Ou3, Oirquartett, M D's Quartet. Ha registrato per: RAI Radiotelevisione Italiana, Radio Vaticana,Radio Statale, Radio Capodistria, Telefriuli, Radio Lattemiele, Radiobase, Udinese Channel.

A partire dal 2008 con Fade Out Trio cura la realizzazione di un progetto che unisce musica classica e jazz, che culmina con la pubblicazione di un cd contenente arrangiamenti in chiave jazzistica di Scriabin, Chopin, Beethoven, Tchaikovsky ed altri autori. A partire dal 2013 registra per la casa discografica Abeat Records, sotto la cui produzione esce un cd di composizioni proprie, Making Friends (2013, che vede come ospite Klaus Gesing, considerato dalla critica uno dei maggiori esponenti europei del sax soprano) e Oirquartett (2015). Scaramella è docente di pianoforte all’Istituto di musica di Gorizia.