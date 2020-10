Torna il Festival della Canzone Friulana

Dal 1959, anno della sua nascita, fino a metà anni Ottanta era considerata la kermesse musicale più importante della regione, tanto da ospitare, oltre ai cantanti locali, artisti di fama nazionale come Enzo Tortora, Enrico Montesano, Lino Toffolo, Gino Bramieri, Ric e Gian, Wilma De Angelis, Cochi e Renato e molti altri ancora. Se il 2010, ad un cinquantennio dalla nascita, segna il grande rilancio della manifestazione, il 2020 entrerà senz'altro nella storia come un altro anno da ricordare.



Rimandato dalla primavera scorsa a causa del lock down dovuto alla pandemia, torna ora il Festival della Canzone Friulana, alla sua quinta edizione dal “rilancio” avvenuto 10 anni fa. E lo farà con una serata in cui andranno in scena il 24 ottobre i “best of”. Sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine si alterneranno infatti le migliori canzoni proposte nelle edizioni del 2010, 2012, 2015 e 2017 appositamente selezionate da una giuria di esperti.



I dettagli, i cantanti in gara, l'orchestra che eseguirà dal vivo i brani, i giurati le sorprese in serbo per la manifestazione organizzata ancora una volta da Noi Cultura, che riunisce i Comuni di Manzano, San Giovanni, Corno di Rosazzo, Pradamano, Buttrio, Premariacco e Pavia di Udine verranno annunciati sabato 17 ottobre in una conferenza stampa in programma

all'Abbazia di Rosazzo.



Ad illustrare nel dettaglio il programma saranno Silvia Parmiani, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Mazano, capofila di Noi cultura, Renato Pontoni della Pregi per la direzione tecnica e Franca Drioli per la direzione artistica.