Torna il Festival Internazionale Cori d'Europa

Il Festival Internazionale Cori d'Europa è una manifestazione di rilevanza internazionale organizzata dal Coro Claudio Monteverdi di Ruda, un progetto finalizzato all’incontro di cori e culture della Comunità Europea. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni di pandemia, giunge ininterrottamente alla 22esima edizione, grazie alla caparbietà di un’associazione che lavora sul territorio in maniera professionale fin dal 1976.

La manifestazione, fin dalla prima edizione nel 2001, è stata pensata e realizzata come un itinerario concertistico in quattro o sei puntate che il complesso corale friulano e un coro europeo ospite compiono nei maggiori centri del Friuli Venezia Giulia, indicativi per la loro importanza culturale e artistica.

Diversi gli obiettivi: diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale per far conoscere al pubblico del Friuli Venezia Giulia realtà e patrimoni culturali di altri paesi Europei; contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni culturali e sociali con le istituzioni dei Paesi Europei, favorendo contemporaneamente anche il richiamo e il movimento turistico internazionale; consolidare l’idea dell’Europa dei popoli e delle culture.

Anche quest’anno il festival si ripresenta al pubblico regionale con quattro appuntamenti: a luglio vedrà la partecipazione del Coro Accademico Universitario Obilić di Belgrado, diretto da Ana Ćosović, e andrà in scena sabato 23 luglio alle 21 nel Duomo di Santa Maria Maggiore a Codroipo, e domenica 24 ad Aquileia nella Basilica di Santa Maria Assunta alle 20.45.

Nel mese di settembre sarà invece ospite il Coro Accademico Sibi Consoni di Genova, diretto da Roberta Paraninfo, e si svolgerà sabato 24 settembre a Tarcento nel Duomo di San Pietro Apostolo alle 20.30 e domenica 25 settembre a Udine nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie alle 18.

In tutte le quattro le serate i due cori eseguiranno alternativamente il meglio del proprio repertorio di musica sacra e i concerti si concluderanno con la consueta esecuzione di un brano eseguito a cori riuniti: per questa edizione e in prima esecuzione assoluta, il brano scelto sarà “Mandatum Novum” che il musicista e compositore Roberto Brisotto, per l’amicizia al coro di Ruda e alla sua direttrice Mira Fabjan, ha scritto espressamente per il festival utilizzando una forma e interpretazione davvero suggestiva.

Alla conferenza stampa di presentazione del festival sono intervenuti il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, il vicesindaco di Codroipo, Giacomo Trevisan, il presidente del Monteverdi, Moreno Valentinuzzi, il vicepresidente Francesco Pacorini e la maestra del coro Mira Fabjan.