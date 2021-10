Torna il Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador

Torna l’appuntamento con il Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giunto alla 13a edizione. L’apertura ufficiale del Premio, rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni che vogliono scrivere e illustrare il cinema, si terrà a Trieste venerdì 22 ottobre alle ore 18.00, al Circolo della Stampa.



Nel corso dell’apertura ufficiale, saranno illustrati i regolamenti per partecipare alla tredicesima edizione, che quest’anno vedrà alcune novità legate al territorio, e presentata l’attività didattica dei Mattador Workshop alla presenza dei ragazzi vincitori e dei tutor professionisti Daniele Auber, Vinicio Canton e Diego Cenetiempo. I workshop, che portano a Trieste giovani talenti da tutta Italia, sono da sempre cuore dell’Associazione che da oltre dieci anni sostiene i nuovi talenti offrendo loro, non solo premi in denaro, ma anche la formazione nei mestieri del cinema. A rafforzare l’impegno dell’Associazione quest’anno, in collaborazione con Strani Film/Officina Film, verrà presentata la prima edizione del Premio di Residenza Artistica nel Monferrato dedicata allo sviluppo del soggetto a un autore particolarmente meritevole che ha partecipato al 12° Concorso. Infine, con l’occasione il direttore artistico Fabrizio Borin e il responsabile di EUT Mauro Rossi presenteranno il nono volume di “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura” e gli “Atti 2 dei Convegni sulla Sceneggiatura”.



Dopo i consueti saluti istituzionali, alla presentazione aperta a stampa e pubblico parteciperanno, oltre ai tutor, Gianluca Novel, Friuli Venezia Giulia Film Commission; Andrea Rocco, Cineuropa – Bruxelles; la Direzione artistica del Premio Mattador.Saranno presenti i ragazzi vincitori dell’edizione appena conclusa e in questi giorni impegnati nei workshop nello sviluppo dei loro progetti.L’incontro, introdotto dal Presidente del Circolo della Stampa Pierluigi Sabatti, sarà coordinato dallo sceneggiatore Marcello Pedretti, vincitore Mattador 2016.Nel corso dell’incontro verrà consegnato il 5° Premio Ananian/Mattador, collaborazione che mette in luce il legame di Mattador con il territorio FVG, attraverso il sostegno a un giovane autore della regione.I posti sono limitati a causa della pandemia e delle restrizioni anti Covid: per prenotazioni telefonare al 351 7779080.Mattador è dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di decorazione pittorica al Liceo artistico Nordio della sua città e di cinema al corso di Tecniche artistiche e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, scomparso prematuramente il 28 giugno 2009. Nel suo nome e nelle sue passioni il Concorso di scrittura per il cinema si rivolge a giovani sceneggiatori, registi, illustratori e concept designer dai 16 ai 30 anni.Il Premio MATTADOR è reso possibile grazie al contributo di MiC Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia, TurismoFVG, Comune di Trieste, Regione del Veneto, Fondazione Kathleen Foreman Casali, Fondazione Pietro Pittini, Fondazione Filantropica Ananian, Fondazione Osiride Brovedani e donazioni private.