Torna il tradizionale Concerto dell'Immacolata

L'Associazione 'Amici di don Emilio de Roja', fortemente voluta da Monsignor Alfredo Battisti e che nel tempo ha potuto contare sulla presidenza dell'vvvocato Piero Zanfagnini, già sindaco di Udine, ha tra le sue finalità statutarie in primo luogo quello di mantenere vivo tra la gente il ricordo di don Emilio de Roja "il don Bosco del Friuli" ed in secondo quello di raccogliere fondi a favore delle attività che vengono programmate presso la Casa della Immacolata, realtà creata da don Emilio, presso la quale attualmente vengono ospitati una sessantina di ragazzi minorenni , provenienti dalle regioni più martoriate della terra.



Per sostenere queste attività e il progetto di accoglienza, mercoledì 8 dicembre è in programma il concerto dell'Immacolata che si terrà a Udine presso la Chiesa di S. Pietro Martire alle ore 20.45. Per l'occasione il Coro "Egidio Fant" diretto dal Maestro Fulvio Turissini e accompagnato alle tastiere dal Maestro Alessio de Franzoni si esibirà con una serie di brani corali "Dalla Annunciazione alla Natività". La prima parte infatti del concerto sarà dedicata alla storia nel corso dei secoli dell'Ave Maria, mentre la seconda spazierà tra le carols ed i jingle più belli del tempo natalizio.



Nel rispetto delle norme previste per tali eventi dal DPCM a seguito del Covid 19, per partecipare al concerto è richiesta la prenotazione che può essere fatta telefonando al numero 0432.400389 oppure scrivendo una mail al seguente indirizzo: amici.donemilio@gmail.com.