Torna in regione il nuovo spettacolo con Veronica Pivetti

Ritorna in Friuli Venezia Giulia “Stanno sparando sulla nostra canzone”, il nuovo spettacolo con Veronica Pivetti. La black story musicale, scritta da Giovanna Gra e interpretata anche da Cristian Ruiz e Brian Boccuni, andrà in scena in tre sale del Circuito ERT: giovedì 9 marzo al Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna, venerdì 10 marzo all’Auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli e, infine, sabato 11 marzo all’Auditorium Comunale di Zoppola. Il sipario si alzerà sempre alle 20.45.

In “Stanno sparando sulla nostra canzone”, ambientata in America nei ruggenti Anni Venti, Veronica Pivetti interpreta la sensuale e spiritosa protagonista Jenny Talento, fioraia di facciata ma in realtà venditrice d’oppio by night, che finisce col cedere alle avances di un fallito e truffaldino giocatore di poker, Nino Miseria. La passione trionfa, finché il gangster più temuto della città, Micky Malandrino jr, non si presenta per riscuotere un vecchio debito…

Una sorprendente colonna sonora trascina il pubblico in un mondo perduto fatto di malavita, sesso, amore e gelosia. Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, impreziosito dal tocco contemporaneo della originale colonna sonora curata da Alessandro Nidi con canzoni fra le più note e trascinanti della musica pop e rock. La regia è firmata a quattro mani da Giovanna Gra e Walter Mramor, anche produttore con Artisti Associati.

Informazioni e prevendite contattando gli Amici del Teatro di Artegna (331 8210675 | info@teatroartegna.it), la Biblioteca Comunale di San Daniele del Friuli (0432 946560 | info@guarneriana.it) e la Pro Loco di Zoppola (389 4262373). Per le date di San Daniele e Zoppola è attiva la prevendita online su ertfvg.vivaticket.it. Maggiori dettagli anche online su ertfvg.it