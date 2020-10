Torna in sala, al Visionario, 'Paolo Conte, via con me'

Enigmatico, ironico, aristocratico, libero. Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Paolo Conte è uno dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Perché Conte ti porta via e ti affascina con uno spettacolo di arte varia, fingendo di passare per caso al Bar Mocambo, mentre una tragedia minima incombe tra il sorriso e una furtiva lacrima. Presentato in anteprima alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, Paolo Conte, via con me, il film documentario diretto da Giorgio Verdelli, ritorna eccezionalmente in sala, al Visionario dal 15 al 20 ottobre (biglietto intero €10 – ridotto €8).

Paolo Conte, via con me è un itinerario ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano. Per maggiori informazioni sulla programmazione consultare www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.