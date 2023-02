Torna l'appuntamento con Piccoli Visionari, ciclo di film dedicato ai bambini (e alle loro famiglie): sabato 11 febbraio alle 15 al Visionario Argonuts – Missione Olimpo, che porta sullo schermo le straordinarie avventure della scatenata topolina Pixi e del gatto Sam nell’Antica Grecia.

80 anni dopo la conquista del vello d'oro da parte di Giasone e degli Argonauti, la cittadina greca di Iolcos vive in pace, protetta dalla benefica pelle dell'ariete d'oro. L'erezione di una statua dedicata a Zeus scatena però l'ira del dio del mare Poseidone. Toccherà ai due amici affrontare le creature più pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città! Al termine della proiezione una golosa merenda offerta da Esse di Raveo e Latteria Ziraldi Borgo Centro di Fagagna.

Per la proiezione sono valide le vantaggiose “Family Combo”, tariffe da comporre in varie combinazioni di numeri e di prezzi. Per la famiglia “tipo” (2 adulti + 2 bambini), ad esempio, andare al cinema costerà in totale solo 22 euro (oppure 20 euro se in possesso della card Io Sono Visonario).

I prossimi appuntamenti di Piccoli Visionari sono fissati per sabato 18 febbraio con L'ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri, sabato 25 febbraio con Principi e Principesse e sabato 11 marzo Mary e lo spirito di mezzanotte.

Piccoli Visionari è organizzato in collaborazione con Mediateca Mario Quargnolo del Visionario, e il sostegno di Comune di Udine e Banca di Udine. Per la programmazione completa e per acquistare i biglietti online consultare il sito www.visionario.movie oppure facebook.com/VisionarioUdine.