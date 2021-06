Torna l'estate di Musica in Villa

Dopo la parentesi autunnale dello scorso anno, Musica in Villa, rassegna promossa e organizzata dal progetto integrato cultura del Medio Friuli e realizzata con il sostegno della Fondazione Friuli e di Bancater e la collaborazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Fvg – servizio promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e della Federazione italiana baseball softball, si ri/presenta al pubblico con un programma quanto mai ricco e vario. Nel pieno rispetto delle disposizioni ancora vigenti di prevenzione del contagio da Covid-19, con capienze limitate e prenotazione obbligatoria, la 21ma edizione della manifestazione prenderà il via domenica 27 giugno con un evento speciale e si svilupperà in 16 appuntamenti chiudendosi sabato 28 agosto.

Una collaborazione che si rinnova quella che porterà domenica 27 giugno, alle ore 19.30, il Coro del Friuli Venezia Giulia, il Coro di voci bianche Artemìa, i musicisti Ferdinando Mussutto e Matteo Andri, Alessio Benedetti, Matilde Cragnolini, Giorgio Fritsch e Gabriele Rampogna diretti dal maestro Valter Sivilotti, in uno scenario un po’ insolito: l’arena di softball di Castions di Strada. Qui infatti, in collaborazione con la Federazione Italiana Baseball Softball, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione degli Europei di Softball che, previsti ancora per il 2020, sono stati riprogrammati dal 27 giugno al 3 luglio 2021 e che vedono la nostra Nazionale (pronta a spiccare il volo per Tokyo) tra le favorite. Un evento ed una partecipazione speciali nel contesto di un evento sportivo altrettanto speciale per offrire insieme una prestigiosa visibilità non solo al Medio Friuli ma a tutta la regione. E con la volontà di mantenere fede all’obiettivo che da sempre caratterizza tutte le iniziative che il P.I.C. del Medio Friuli propone, e cioè quello di promuovere e valorizzare il territorio attraverso la cultura, sono stati ideati anche tutti gli altri concerti di Musica in Villa 2021, che punta a far ri/scoprire bellezze storiche e naturalistiche del Medio Friuli proponendo i suoi appuntamenti in orari appositamente studiati per mettere in luce – è proprio il caso di dire così – le sedi ospitanti, molte delle quali inedite.



E così domenica 4 luglio, alle 7 del mattino, il parco urbano Maleote di Lestizza ospiterà la musica di Massimo Silverio per poi cedere il passo a Gli archi del Friuli e Veneto (concerto curato dal Comune di Talmassons) il 10 luglio, alle 19, in Villa Mangilli a Flumignano di Talmassons. L’11 luglio, nuovamente alle 7 del mattino, il parco sul Tagliamento a Sant’Odorico di Flaibano ospita il debutto del nuovo lavoro di Francesco Minutello. Gradito ritorno quello di Luca Ciut con un repertorio di sue colonne sonore riarrangiate il 16 luglio, alle 19, in Villa Occhialini a Villaorba di Basiliano mentre Villa Valetudine a Camino al Tagliamento ospita domenica 18 luglio, alle 11, i divertimenti di Mozart proposti dai musicisti dell’Associazione culturale AUDiMuS.In Villa Savorgnan a Flambro di Talmassons, il 24 luglio, alle 19, si esibirà il duo composto da Andrea Centazzo e Roberto Ottaviano mentre il giorno dopo, domenica 25, alle 11 nella Chiesetta di Sant’Anna a Santa Marizzutta di Varmo, il Quartetto Stradivarius si cimenterà in un nuovo appuntamento con l’allestimento dei 23 quartetti per archi composti da Mozart che Musica in Villa sta realizzando. Il 30 luglio, alle 19 presso l’ancona di Santa Sabata a Fraforeano di Ronchis, sarà la volta di Drumlanduo mentre domenica 1 agosto, alle 7 del mattino, presso l’area Rolaz a Muzzana del Turgnano, una nutritissima compagine di musicisti e coristi presenterà il progetto omaggio agli uomini delle lotte del Cormôr in occasione del 70mo anniversario di quei fatti. Musica in Villa 2021 prosegue poi il 6 agosto presso il parco della Cortina a Gradisca di Sedegliano con la poesia di Pierluigi Cappello e la musica di Elsa Martin e Stefano Battaglia per approdare l’8 agosto nel parco di Villa Savorgnan Ottelio ad Ariis di Rivignano Teor con la suite del quartetto di Francesco Bearzatti dedicata a Tony Scott.Il 13 agosto Villa Chiaruttini Lestani a Chiasiellis di Mortegliano ospita invece Pablo Peressinotto, Pierpaolo Capovilla, Arrigo Bernardi e Enrico Casarotto con uno spettacolo ispirato a/da Pier Paolo Pasolini. Safar Mazì e le loro musiche dal Mediterraneo al Medioriente saranno i protagonisti del concerto che avrà luogo in Casa Roselli Della Rovere a Tomba di Mereto di Tomba il 20 agosto mentre Claudio Cojaniz suonerà in quartetto il 22 agosto a Bertiolo in Piazza della Seta. La manifestazione si concluderà il 28 agosto, in Villa Manin a Passariano di Codroipo, con un progetto speciale su Alan Parsons Project ideato dalla Scuola di Musica Città di Codroipo e da ALT – Acoustic Live Tribute, che vedrà esibirsi una settantina di giovani musicisti facenti parte di diverse realtà musicali.Gli appuntamenti agostani avranno inizio alle ore 19. Anche per l’edizione 2021, onde cercare di far fronte alla capienza limitata obbligata dalla situazione emergenziale in essere e al fine di poter arrivare al più numeroso pubblico possibile, tratto questo che ha sempre caratterizzato Musica in Villa, la rassegna godrà nuovamente del supporto di Radio Onde Furlane che, nello spazio “Musica in Villa 2021: in radio e in rêt” previsto all’interno del prossimo palinsesto invernale, trasmetterà sulle sue frequenze (90 mhz, 90.20 in Carnia) la registrazione integrale di tutti i concerti la domenica alle ore 10.30 ed in replica il venerdì ore 15.