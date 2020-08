Torna la Fiera della Musica con Arisa e Stefano Allevi

Torna la Fiera della Musica ad Azzano X e quest'anno festeggia la sua 20a edizione.

Protagonisti d'eccezione, nella cornice naturale del Centro Sportivo di Azzano Decimo, saranno Giovanni Allevi, venerdì 4 settembre, e Arisa sabato 5.



In questa estate di rinascita e cambiamento, non poteva mancare un artista emozionante e visionario come Giovanni Allevi. Il 4 settembre il compositore e pianista torna a esibirsi e a regalarci attimi di pura magia, in compagnia del suo amato pianoforte, pronto a riproporre i suoi successi più conosciuti. Enfant terrible della Musica Classica Contemporanea, con i suoi Jeans, t-shirt e scarpe da ginnastica, Allevi ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino.



"Ricominciare ancora", invece, è il titolo emblematico dello spettacolo di Arisa, che si terrà il 5 settembre. Mai titolo più calzante per questo periodo di nuovi inizi e mutamenti profondi: ricominciamo quindi dalla raffinata e calda voce della cantante lucana.



Per l’occasione Arisa terrà un concerto pieno di magia, grazie anche alla particolare formazione con cui si esibirà, composta dal M° Giuseppe Gioni Barbera, virtuoso del pianoforte e da sempre al fianco di Arisa, da Sandro Rosati al contrabbasso e Giulio Poretti alla batteria, per uno spettacolo in cui l’artista proporrà generi diversi in chiave pop e molto personale.I concerti si terranno presso il Centro Sportivo di Azzano Decimo in via Divisione Julia.Biglietti acquistabili on line su VIVATICKET.COM, nei punti vendita del circuito vivaticket e presso l'Ufficio Cultura del Comune di Azzano Decimo.In ottemperanza alle attuali misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria, i biglietti saranno nominativi e con posto a sedere assegnato.Si consiglia l’acquisto in prevendita.